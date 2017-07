Tre biler i kjedekollisjon på Breviksbrua - E18 var stengt i begge retninger KJEDEKOLLISJON PÅ BREVIKSBRUA: Tre biler og til sammen ni personer var involvert i en kjedekollisjon på Breviksbrua søndag. Ingen skal ha blitt kritisk skadet, ifølge politiet. (Foto: KH Service ) TRAFIKKPROBLEMER : (Foto: RAGNHILD JOHANSEN) annonse Tre biler har kollidert på Breviksbrua i Bamble. E18 var stengt i begge retninger i to timer. 09.07.2017 kl 13:01 (Oppdatert 14:33)

SISTE: Klokken 14.10 melder politiet at E18 er åpnet igjen etter ulykken på Breviksbrua.

Tre biler og i alt ni personer er involvert i trafikkulykken. E18 er nå stengt i begge retninger.

– Ingen av personene er kritisk skadd, ifølge politiet.

Tre biler i kjedekollisjon

Ulykken skjedde på Breviksbrua rundt klokken kvart på tolv søndag ettermiddag. Det var tre biler involvert i en kjedekollisjon i sydgående felt, ifølge politiet. Det ble først meldt at det kun dreide seg om to involverte biler.

Breviksbrua og riksvei 354 har de siste månedene fungert som omkjøringsvei for E18, mens det pågår vedlikeholdsarbeid i tunnelene mellom Rugtvedt og Kjørholt.

Lange køer

Det har oppstått lange køer som følge av ulykken.

Trafikkoperatør ved Statens Vegvesen, Kjersti Hovemoen, opplyste i ett-tiden at køen strekker seg fra Brattås til Brevik i sørgående felt. I nordgående felt var E18 stengt ved Rugtvedt og trafikken blir dirigert om fylkesvei 353 over Herre/Vold.