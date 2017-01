Tre lensmannskontor i Telemark er reddet PROTESTERTE: Innbyggere protesterte mot nedleggelsen av Drangedal lensmannskontor i desember. Nå er de hørt, og kontoret består. (Foto: Per Arne Rennestraum) SLIK BLIR DET: Slik ser politiets nye organisering i Sør-Øst politidristrikt ut. (Foto: Politiet.no) FLERE LEGGES NED: Politidirektør Odd Reidar Humlegård har oppjustert antall lensmannskontor noe i den endelige lista i politireformen. Men noen reddes, blant annet Drangedal. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) Lensmannskontorer som legges ned Politidirektoratet har vedtatt å legge ned 126 av dagens lensmannskontorer og politistasjoner, samt å opprette sju nye tjenestesteder. Disse tjenestestedene legges ned (nye tjenestesteder nederst): Sør-Øst Sande lensmannskontor

Re lensmannskontor

Siljan lensmannskontor

Tokke lensmannskontor

Fyresdal lensmannskontor

Hjartdal lensmannskontor

Svelvik lensmannskontor

Flesberg lensmannskontor

Rollag lensmannskontor

Jevnaker lensmannskontor

Sigdal lensmannskontor

Krødsherad lensmannskontor

Ål lensmannskontor

Flå lensmannskontor Finnmark Nesseby lensmannskontor Troms Kvæfjord lensmannskontor

Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannskontor

Salangen lensmannskontor Nordland Hadsel lensmannskontor

Bø lensmannskontor

Lødingen lensmannskontor

Ballangen lensmannskontor

Saltdal og Beiarn lensmannskontor

Steigen lensmannskontor

Gildeskål lensmannskontor

Rødøy lensmannskontor

Hemnes lensmannskontor

Sømna lensmannskontor Trøndelag Sømna lensmannskontor

Bindal lensmannskontor

Leka lensmannskontor

Overhalla lensmannskontor

Namdalseid lensmannskontor

Flatanger lensmannskontor

Osen lensmannskontor

Leksvik og Inderøy lensmannskontor

Snåsa lensmannskontor

Verran lensmannskontor

Frosta lensmannskontor

Meråker lensmannskontor

Malvik lensmannskontor

Klæbu lensmannskontor

Melhus lensmannskontor

Holtålen lensmannskontor

Rennebu lensmannskontor

Skaun lensmannskontor

Meldal lensmannskontor

Frøya lensmannskontor Møre og Romsdal Halsa lensmannskontor

Nesset lensmannskontor

Averøy lensmannskontor

Gjemmes og Eide lensmannskontor

Aukra lensmannskontor

Ørskog lensmannskontor

Stranda og Norddal lensmannskontor

Giske lensmannskontor

Sula lensmannskontor Vest Selje lensmannskontor

Hyllestad lensmannskontor

Jølster lensmannskontor

Gaular lensmannskontor

Askvoll lensmannskontor

Balestrand lensmannskontor

Årdal lensmannskontor

Luster lensmannskontor

Aurland lensmannskontor

Gulen lensmannskontor

Solund lensmannskontor

Austrheim lensmannskontor

Samnanger lensmannskontor

Vaksdal lensmannskontor

Ulvik lensmannskontor

Ullensvang lensmannskontor

Jondal lensmannskontor Sør-Vest Jondal lensmannskontor

Fitjar lensmannskontor

Sveio lensmannskontor

Tysvær lensmannskontor

Etne lensmannskontor

Hjelmeland lensmannskontor

Klepp lensmannskontor

Hå lensmannskontor

Gjesdal lensmannskontor

Bjerkreim lensmannskontor Agder Kvinesdal lensmannskontor

Lyngdal lensmannskontor

Lindesnes lensmannskontor

Åseral lensmannskontor

Marnardal og Audnedal lensmannskontor

Hægebostad lensmannskontor

Vågsbygd politistasjon

Randesund politistasjon

Birkenes lensmannskontor

Bygland lensmannskontor

Froland lensmannskontor

Gjerstad lensmannskontor

Vegårshei lensmannskontor Innlandet Gausdal lensmannskontor

Øyer lensmannskontor

Skjåk lensmannskontor

Vågå lensmannskontor

Sør-Aurdal lensmannskontor

Etnedal lensmannskontor

Vestre Slidre lensmannskontor

Øystre Slidre lensmannskontor

Søndre Land lensmannskontor

Vestre Toten lensmannskontor

Østre Toten lensmannskontor

Nord-Odal lensmannskontor

Sør-Odal lensmannskontor

Eidskog lensmannskontor

Engerdal lensmannskontor

Tolga og Os lensmannskontor

Alvdal og Folldal lensmannskontor

Rendalen lensmannskontor

Løten lensmannskontor Øst Løten lensmannskontor

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor

Fet og Rælingen lensmannskontor

Sørum lensmannskontor

Marker og Rømskog lensmannskontor

Råde lensmannskontor

Hvaler lensmannskontor

Rakkestad lensmannskontor

Aremark lensmannskontor Nye tjenestesteder Evenes lensmannskontor (Nordland)

Røst lensmannskontor (Nordland)

Trondheim lufthavn lensmannskontor (Trøndelag)

Bergen lufthavn politistasjon (Vest)

Stavanger lufthavn politistasjon (Sør-Vest)

Byremo lensmannskontor (Agder)

Magnormoen lensmannskontor (Innlandet) (Kilde: POD) annonse I alt 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder, ifølge den endelige kuttlista i nærpolitireformen. I Drangedal, Seljord og Nissedal er det jubel. 13.01.2017 kl 11:40 (Oppdatert 12:59)

I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres, blant annet Drangedal og Seljord. Ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne, er svært glad for at kommunen får beholde lensmannskontoret.

– Det er en kjempenyhet for oss! Vi har hatt et godt håp de siste dagene og var i møte med politidirektoratet seinest torsdag. Der følte vi at vi fikk god respons på argumentene våre, sier Lohne til Varden.

Ordføreren har ment at kommunen har hatt en meget god sak i sin argumentasjon overfor politidirektoratet.

– Hvilke argumenter mener du har vært tungen på vektskåla?

– Det er kombinasjonen av areal, befolkningsmengde og antall straffesaker per år. Vi har rett og slett tallene med oss, sier ordføreren.

Ordføreren har kjempet: – De må komme seg ut av kontorene og se hvordan det faktisk er i distrikts-Norge

Ikke bare for Drangedal

– En gladdag for Drangedal, men egentlig hele regionen?

– Ja, det er det. Fra Drangedal kan man betjene og bidra til å løse oppgaver i områdene rundt oss også. Dette er ikke bare en Drangedal-sak, mener ordføreren.

At lensmannskontoret betyr mye for kommunen ble ikke minst understreket ved det omfattende fakkeltoget som ble arrangert 14. desember i fjor.

– Hvor viktig var denne markeringen med tanke på å beholde lensmannskontoret i bygda?

– Veldig viktig! Det er ikke alltid det hjelper å gå i fakkeltog hvis man ikke har argumentene med seg. Men i denne saken har vi hatt sak og følelser på vår side. Det er en hardtslående kombinasjon, sier Lohne.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

Glede i Seljord

– I dag er vi glade, sier lensmann Else Krogseth Eilefstjønn til Varden.

Lensmannskontoret har «levd farlig» mens ulike forslag er utredet for en framtidig kontorstruktur i politireformen. De to første arbeidsgruppene foreslo å legge ned kontoret. Men i slutten av prosessen kom kontoret inn igjen.

– I tilrådingen fra politimester Christine Fossen fra desember var vi foreslått tatt med igjen, og ikke på grunn av leiekontrakten. Det primære var det politifaglige, het det da, forteller Eilefstjønn.

På kontoret i Seljord er det to sivilt ansatte, og en person som kommer fra Kviteseid to dager i uka. Av politifolk er det tre betjenter, en lensmann og to politistudenter.

Sauherad tilbake på politikartet

Kontoret i Nissedal beholdes i den nye strukturen. I vedtaket fra politidirektoratet ligger det også inne en strukturendring. Selv om mange kontorsteder beholdes, blir det ikke slik at et kontor behøver å bety det samme som at det må være en lensmann på stedet.

Tjenesteenhet Midt- og Vest Telemark lensmannsdistrikt får disse tjenestestedene: Midt-Telemark lensmannskontor (Sauherad), Kviteseid lensmannskontor, Vinje lensmannskontor og Nissedal lensmannskontor. Dette lensmannsdistriktet skal dekke kommunene Nome, Bø, Kviteseid Seljord, Vinje, Tokke, Fyresdal og Nissedal.

Når det går fram av vedtaket fra Politidirektoratet at Sauherad angis som kontorsted, kan det se ut som om direktoratet smatidig etterkommer et lokalt ønske om å legge et nytt lensmannskontor til Brenna og Storkåsa i Sauherad like sør før Bø.

Legger til sju

I tillegg til Drangedal og Seljord i Sør-Øst politidistrikt, berges Grane i Nordland politidistrikt og Hattfjelldal lensmannskontor og Tysfjord lensmannskontor, samt Smøla i Møre og Romsdal.

Politidirektoratet har også vedtatt å opprette sju nye tjenestesteder: Evenes lensmannskontor (Nordland), Røst lensmannskontor (Nordland), Trondheim lufthavn lensmannskontor (Trøndelag), Bergen lufthavn politistasjon (Vest), Stavanger lufthavn politistasjon (Sør-Vest), Byremo lensmannskontor (Agder) og Magnormoen lensmannskontor (Innlandet).

Tegnet kart

De få påplussingene er den eneste endringen som er gjort. Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv.

Politimestrene ble bedt om å selv tegne kart over hvordan de nye politidistriktene skulle se ut. I det første forslaget var så mange tjenestesteder fjernet at antallet havnet under minimumsgrensen som Stortinget hadde satt.

Politimestrene kom tilbake med revidert utkast, hvor det ble foreslått å legge ned 130 lensmannskontor. Forslaget gikk videre til Politidirektoratet, som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse.

Debatt om reisetid

I vurderingene av hvilke lensmannskontor som skal bestå og hvilke som skal bort, har man sett på blant annet kjøreavstand og utrykningstid, infrastruktur og spesielle forhold i politidistriktet.

Debatten om politireformen har i stor grad handlet om avstander. Humlegård bekrefter at reisevei selvsagt har vært en viktig faktor når de har lagt puslespillet. Men det overordnede målet er å få til en bedre polititjeneste, noe han er overbevist om at innbyggerne vil få.

Den nye strukturen legger opp til tre geografiske driftsenheter: Drammen, Tønsberg og Skien.Telemark får åtte tjenestesteder: Grenland (Skien), Bamble, Kragerø, Midt-Telemark, Seljord, Kviteseid, Vinje, Notodden og Rjukan.