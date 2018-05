Tre menn tiltalt for drapsforsøk – skjøt mann i ansiktet med pistol Larvik tingrett: (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) annonse En 23 år gammel mann nektet straffskyld for drapsforsøk, men erkjente at han hadde skutt en annen i ansiktet da rettssaken mot ham og to andre startet mandag. 07.05.2018 kl 14:13 (Oppdatert 14:18)

NTB

23-åringen møtte mandag i Larvik tingrett, sammen med to andre som var med natt til 6. juni i fjor. Ifølge tiltalen oppsøkte de en mann i en leilighet og skjøt ham i ansiktet med en pistol.

Ingen av de tre erkjente straffskyld etter tiltalen om drapsforsøk da saken startet, skriver Østlands-Posten.

Mannen som løsnet skuddet, risikerer ifølge NRK ni års forvaring. En av de andre tiltalte, en 24-åring, er kjent psykotisk, og påtalemyndigheten har varslet påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Alle de tre tiltalte skal natt til 6. juni i fjor ha oppsøkt hybelen til offeret i Larvik sentrum. Ifølge tiltalen åpnet offeret døren for de tre unge mennene.

En av de tre tiltalte rettet pistolen mot offerets hode, og en av de andre ropte at mannen skulle avfyre et skudd, ifølge tiltalen. Offeret klarte å skyve bort pistolen før skuddet ble avfyrt, slik at kulen gikk gjennom munnen, kinnet og skulderen, i stedet for tvers gjennom hodet. Etter å ha blitt skutt greide offeret å ta seg ut av hybelen og ned til en nabo som hjalp ham å kontakte politiet.

Forsvareren til 23-åringen som avfyrte skuddet, sier klienten erkjenner de faktiske forhold, men at han ikke har skyldevne og derfor ikke kan dømmes til forvaring.

– Han har en psykisk helsetilstand som tilsier at han ikke oppfyller lovens krav for straffansvar, sier advokat Nils Christian Nordhus til NRK.

Det er satt av én uke til saken.

