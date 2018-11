Tre passkontor i Telemark legges ned LEGGES NED: Sikkerhetsnivået for norske pass må bedres for å møte de nye sikkerhetskravene. Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å etablere totalt 77 pass- og ID-kontor etter en faglig tilrådning fra Politidirektoratet. (Foto: Scanpix) PROVOSERT: Stortingsrepresentant for Telemark SP Åslaug Sem- Jacobsen er både trist og provosert over at tre passkontor i Telemark legges ned. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Regjeringa har bestemt seg for å sentralisere vekk tre passkontor i Telemark. 23.11.2018 kl 17:23 (Oppdatert 17:58)

Justisdepartementet sendte i dag ut pressemelding om at rundt 65 passkontorer blir avviklet i Norge. Både kontorene i Kragerø, Bamble og Seljord legges ned.

Grenland og Notodden politistasjon er de eneste stedene man kan skaffe seg pass i fremtiden.

Trist og provoserende

Stortingsrepresentant for Telemark SP Åslaug Sem-Jacobsen er skuffet over avgjørelsen.

– Dette er både trist og provoserende. Ikke minst for alle i Vest-Telemark og i kystkommunene våre. Både de som har behov for pass framover, men også for de som ønsker vekst og utvikling i disse delene av Telemark. Tap av offentlige tjenester gjør ikke kommunen og området rundt mer attraktivt, ei heller er det gunstig med tap av statlige arbeidsplasser, sier Åslaug Sem-Jacobsen i en pressemelding.

– Dette er sentralisering på høyt plan. Det viser at regjeringa fortsetter den distriktsfiendtlig politikken sin med å fjerne tjenester alle har rett på lengre vekk fra deler av befolkningen. Denne avgjørelsen kommer til å ramme folk i distriktene over hele landet som nå må bruke mer tid og penger for å få seg pass.

For enkelt

– Det er for enkelt å skaffe seg et pass på falskt grunnlag. Over 30 000 norske pass ble borte i fjor, og vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme. Dette er ikke en situasjon vi kan leve med. Det er man også klar over internasjonalt. Med mindre vi gjør noe for å bedre sikkerheten, vil norske pass være utdatert om få år, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

De nye passene skal inneholde biometriske data, noe som kobler person og pass sammen i større grad. Dette for å forhindre at mennesker som har tilegnet seg norske pass på falsk grunnlag kan benytte disse.

– Mennesker med falsk identitet utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Med nye pass får vi langt bedre verktøy til å avdekke forsøk på å tilegne seg en falsk identitet. Det bedrer tryggheten for folk flest, fortsetter Wara.

