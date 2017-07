Tre personer i slåsskamp i sentrum annonse Politiet måtte gripe inn i morgentimene fredag. 07.07.2017 kl 06:15

Like etter klokka 06.00 fredag morgen fikk politiet melding om tre personer som hadde havnet i en slåsskamp i sentrum av Skien.

Politiet opplyser at det dreide seg om tre, lokale gutter og at ingen kom til skade under slåsskampen.

– Vi har vært på stedet og løst opp i floka, opplyser politiet i Telemark.