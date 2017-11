Tre vogntog fikk problemer på glatta. En sjåfør mistet lappen, mens en har fått kjøreforbud annonse Et vogntog kjørte forbi to andre vogntog som sto fast på glatt føre i Vinje i natt. Så ble den også stående fast og førerkortet til sjåføren ble beslaglagt. 18.11.2017 kl 08:44 (Oppdatert 19.11.2017 kl 13:35)

Det var klokken 03.36 at politiet fikk melding om at tre vogntog sto bom stille i en bakke ved Vinje kirke.

– Et vogntog kjørte forbi to andre vogntog som sto fast. Forbikjøring bleforetatt i motbakke, foran en kurve, i kjørefelt adskilt med midtdeler. Det var uoversiktelig og helt umulig å se om det kom noen i mot. Vogntoget kom heller ikke forbi og ble stående slik at veien ble helt stengt, opplyser Ole Jørgen Lund, operasjonsleder ved Sør Øst poitidistrikt til Varden.

Fører anmeldes og førerkort beslaglegges.

– Han blir avhørt nå, sier Lund.

Alle tre vogntog er utenlandske, to av dem fra Litauen.

– Et av de andre vogntogene får kjøreforbud da det ikke hadde med seg det antall kjettinger som vegtrafikkloven krever, sier Lund.

Veien skal nå være åpen igjen.