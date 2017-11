Trine hadde 15.000, og Aziz en varebil VÆR SÅ GOD: Gyri Hoksrud Myhre, Choice Hotel Bryggeparken, Cecilie Berg Halvorsen, Thure Trykk, Kathrine Nakken, Skien by og Aziz Chaer, Arkaden. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) annonse Du kan gi gaver til nissen fra nå. I fjor hjalp «Omvendt Julenisse» 70 fattige familier i Grenland. 10.11.2017 kl 15:59 (Oppdatert 17:45)

Fredag gikk startskuddet for de som har overskudd og giverglede som rekker litt lenger enn den nære familien. Også i år vil gjengen i Omvendt Julenisse hjelpe fattige familier i Grenland.

– Det er slitsomt, og noen ganger har vi tenkt at dette var siste gangen. Men når vi kommer til sommeren, begynner vi å prate om det igjen, sier Rune Abrahamsen.

Omvendt julenisse er en liten veldedig organisasjon, der folk får gi gaver til nissen.

– Det er det som er det omvendte, at det er nissen som får gavene først. Men så gir vi alt videre, sier Abrahamsen, som i år har utvidet kjernen til åtte personer. I tillegg er det mange frivillige hjelpere.

Pent brukte leker

– Hvordan kan vi gi?

– Ved å hente lapper på juletrærne i Skien, det på Downtown og det Brotorvet. Du kan bruke vipps, eller gå inn på nettsiden. Og man kan levere brukte leker på Kjørbekkhøgda skole, sier Abrahamsen.

Eller man kan gjøre slik som leder i hovedutvalg for helse og Velferd i Skien. Fredag troppet Trine Almenning opp med en sjekk på 15.000 kroner til nissen. Meg seg hadde hun medlem Helene Røsholt for å vise at hele utvalget sto bak støtten.

Det blir fire juletrær i Skien der man kan hente lapper, på Lie Arkaden, Handelstorget og i hotellet i Bryggeparken. På trærne kan folk hente en lapp med et gaveønske. I fjor var et masse jobb med lappene med ønsker. Men i år har de fått Thure Trykk som sponsor.

– Ønskene blir trykket på plastkort, så de tåler vann. Ut fra omfanget tror jeg det er snakk om kort for 15.000 kroner pluss moms, opplyser Cecilie Berg Halvorsen.

– Pakkene leveres til Choice Hotel Bryggeparken, forteller Gyri Hoksrud. – Og for hver gave vil vi gi ti koner til UNICEF. I fjor fikk vi inn 200 gaver, og ble slått av hotellet i Tønsberg. Vi håper vi slår dem i år.

Etterlyste varebil og fikk det

– Vi trenger folk som kan hjelpe oss med utkjøring blant annet. Og så trenger vi å låne en varebil, som er litt større enn enn vanlig stasjonsvogn, sier Runar Abrahamsen.

– Dere kan låne en av oss, svarer senterleder i Arkaden Aziz Chaer,

– Det sa du i fjor også, da ville du låne oss en bil til 800.000 kroner. Det turte vi ikke si ja til, svarer han.

– Senteret har en varebil her nede. Den er elektrisk og egner seg godt til kjøring i nærområdet, svarer Arkaden-sjefen.

– Da løste jo det seg, sier Abrahamsen som i år feirer sin sjette jul om omvendt julenisse.

