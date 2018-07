Truet ansatte i matbutikk: – Sa han ville sette fyr på hele butikken annonse Mann i 30-årene oppførte seg utagerende og truende i matbutikk i Skien. 19.07.2018 kl 10:26 (Oppdatert 21:47)

Politiet rykket torsdag formiddag ut til Joker Duestien i Skien.

– Vi fikk melding om at en kunde oppførte seg truende og utagerende mot de butikkansatte, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Da patruljen ankom butikken hadde kunden, en mann i 30-årene, forduftet. Etter å ha snakket med de butikkansatte viste det seg at han hadde truet dem verbalt.

– Det er alvorlige trusler. Blant annet truet han med å sette fyr på hele butikken, sier Groth.

Leter etter mannen

Mannen er en politiet kjenner godt til fra tidligere, og patruljen reiste dermed til mannens bolig som ligger i nærheten. Men der var han ikke.

– Vi leter etter han nå, og sannsynligvis er han ikke gått så langt, sier operasjonslederen.

Ønsker besøksforbud

Ifølge de ansattes forklaring er mannen en fast kunde, men nå ønsker de at politiet tar grep.

– Det er ikke første gang han har oppført seg truende og utagerende, og de butikkansatte ønsker nå at han får et besøksforbud. Det er normalt slikt at "kunden alltid har rett", men dette er unntaket, sier Groth.