Truet badegjester og tente bål i skogen annonse Politiet har pågrepet to menn ved badeplassen Åletjern i Skien. 07.06.2018 kl 22:09

Torbjørn Tungesvik

Litt over klokka 20 i kveld gikk politiet til pågripelse av to menn på den populære badeplassen i Skien. I en tvitter-melding skriver politiet at de to mennene var beruset og at de truet andre badegjester.

De tente også opp bål til tross for ekstrem skogbrannfare og brannsjefens totalforbud mot åpen ild i skog og mark. Politiet har foreløpig ikke vært tilgjengelig for å svare på hva slags straff de to bråkmakerne vil få.