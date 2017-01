Truet med å banke opp avdelingsleder annonse En mann fra Grenland må i fengsel, etter at han truet en avdelingsleder i NAV med bank. 18.01.2017 kl 06:44 (Oppdatert 06:46)

Årsaken til at truslene ble fremsatt, var at mannen mente NAV hadde begått en saksbehandlingsfeil, da han fikk avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger.

Mannen ringte til NAV, og under en samtale med en saksbehandler sa tiltalte at han skulle komme hjem til avdelingslederen i kveld «for å ta han», og at han skulle banke han opp.

Truslene ble tatt videre til ledelsen og anmeldt.

Mannen, som selv hevdet sin uskyld, ble funnet skyldig i brudd på §263 i straffeloven:

For i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Han ble i Nedre Telemark tingrett dømt til ubetinget fengsel i 15 dager.