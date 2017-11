Truet til seg varer fra bensinstasjon vegg i vegg med politistasjonen annonse Politiet trengte bare å gå over gata da de fikk melding om at en mann truet til seg varer fra en bensinstasjon på Myren søndag morgen. 05.11.2017 kl 08:02 (Oppdatert 08:06)

Mannen ønsket kaffe og sigaretter, men hadde ikke penger til å betale med. Han insisterte likevel på at han skulle ha varene med seg, og kom med trusler overfor den ansatte som var alene på jobb.

Politistasjonen ligger som nærmeste nabo til bensinstasjonen, og ble varslet om hendelsen klokken 05.40.

Ikke et ran

- Vi anser ikke dette som et ran per nå, men det var selvfølgelig en truende situasjon for den ansatte. Mannen ble pågrepet av oss på stedet, forteller operasjonsleder Lene Nordbø til Varden.

Mannen som nå sitter i arresten er godt kjent med forholdene på Myren fra tidligere hendelser.

- Ja, dette er en kar som har vært inne hos oss flere ganger tidligere, sier Nordbø.

- Kort vei for politiet?

- Det må man kunne si uten å overdrive.

Følges opp

Den ansatte er ivaretatt av arbeidsgiver.