Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Truffet av løpsk hjul fra lastebil annonse Hjulet løsnet i fart. Bilen fikk store skader da den ble truffet av det løpske lastebilhjulet. 14.02.2017 kl 14:36 (Oppdatert 15:24)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – Lastebilen mistet et hjul som traff og forårsaket store materielle skader, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt. Falt av lasteplanet Ulykken skjedde på riksveg 36 ved Fjærekilen litt over klokken 13.00. – Ifølge kvinnen som var sjåfør av bilen som ble truffet av dekket, skal dette ha falt av lasteplanet før det smalt inn i bilens venstre side. Dette medførte at hele siden på bilen ble klemt inn, sier Røilid. Stakk av Lastebilen kjørte videre etter hendelsen og politiet forsøker å få tak i fører av lastebilen og etterlyser vitner til det som skjedde. – Vi har så langt ikke fått tak i denne bilen, sier Røilid. annonse annonse