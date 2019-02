Tusenvis kom seg ut i solskinnet HEST ER BEST: I Nome fikk barna sitte i kjerra bak hesten. (Foto: Jenny Flobak) GOD GLID: I Siljan testet mange skiføret søndag. (Foto: Katrine Tellsgård) GODT PÅ TUR: Klementiner falt i smak både hos store og små Morgedalstjønn hvor Barnas Turlag i Kviteseid og Seljord hadde felles samling søndag. (Foto: Trond Ihle) BÅLKOS: Det ble en hyggelig dag rundt bålpannene for de mange hundre frammøtte på Flåttenjordet i Porsgrunn. (Foto: Sølvi Lillebø) annonse

Søndag var det den nasjonale turdagen, «kom deg ut-dagen», i regi av DNT. Barn og voksne over hele landet ble med ut i finværet for å leke, ake, gå på ski og kose seg rundt bålet. Så også i Telemark. 03.02.2019 kl 22:19

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

To ganger i året arrangeres den nasjonale turdagen Kom deg ut-dagen. Målet med dagen er å senke terskelen for å komme seg ut, både for de som er vant til å gå på tur og de som ikke er det.

I Telemark var det hele 10 arrangementer fordelt utover fylket. Alle i regi av de frivillige i Barnas Turlag, skriver DNT Telemark i en pressemelding.

– En vellykket dag

Familiene som tok turen til de forskjellige arrangementene fikk prøve seg på både velkjente aktiviteter som ski og aking, og noen litt mindre kjente aktiviteter, for noen i hvert fall, som kjøring med hest og kjerre, og isfiske.

– Det ble en svært vellykka Kom deg ut-dag i hele solfylte Telemark, melder DNT.

650 samlet i Porsgrunn

På Flåttenjordet i Porsgrunn møtte rundt 650 store og små opp til en utedag med aking, skigåing og støvelkasting i regi av Barnas Turlag Porsgrunn og Porsgrunn og omegns Turlag.

Her var også den lokale Kiwi-butikken representert. De serverte blant annet over 700 pølser, i tillegg til appelsiner og juice.

Det ble også stekt pinnebrød på bål, det ble servert kaffe og solbærtoddy, popkorn og muffins. Maskoten til Barnas Turlag, Turbo, dukket også opp, denne blå fjellreven delte villig ut high five og klemmer og tok seg noen hopp og sprett sammen med barna.

– Vi er veldig fornøyd med dagen og at så mange kom seg ut i frisk luft og i solskinnet, sier Sølvi Lillebø i Banrnas Turlag Porsgrunn.

For enda flere bilder fra arrangementene rundt om i fylket: Besøk DNT Telemarks nettside.