TV 2: Hareide går av om han taper

Hareide går av om han taper
KrF-leder Knut Arild Hareide vil trekke seg som partileder på landsmøtet fredag dersom han taper kampen om partiets veivalg, erfarer TV 2. 01.11.2018 kl 15:11

NTB

Ifølge TV 2 kommer opplysningene fra «informert hold».

Det er foreløpig uklart om Hareide vil kunngjøre sin eventuelle avgang før debatten på landsmøtet fredag, eller etter at resultatet er klart.

NRK og VG har tidligere meldt at Hareide skal ha meddelt KrFs sentralstyre at han går av hvis han ikke får viljen sin.

KrF-lederen ønsker et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens nestlederne i partiet ønsker å gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Hareides linje innebærer at Solberg-regjeringen må gå av. Det er imidlertid stor motstand mot å felle regjeringen i hans eget parti, og den «blå» siden ligger an til å få flertall på landsmøtet med i alt 99 mot 90 delegater.

Nærmere 30 av delegatene ønsker imidlertid primært å bli værende i opposisjon. Rundt 20 har støtte til et borgerlig regjeringssamarbeid som andrevalg.

TV 2 har spurt 17 av disse om de er villige til å snu for å redde partilederen. Men ifølge kartleggingen har Hareide nå kun et magert håp om å berge et flertall for sitt syn på landsmøtet