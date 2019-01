Tystet til sjefen om fyll - slagsmål endte i dødsfall DØMT: En litauer er dømt til fem års fengsel etter landsmannens dødsfall på hytta i Rauland. (Foto: Hege Gulseth) annonse Tysting om fyll og dårlig arbeidsmoral skal være bakgrunnen for dødsfallet til en litauisk hyttebygger i Rauland. 18.01.2019 kl 14:27 (Oppdatert 14:36)



Det framgår av en dom fra Vest-Telemark tingrett.

En 37 år gammel litauer var tiltalt for grov kroppskade med døden til følge etter slagsmål på hytta i Holtardalen. Han er dømt til fem års fengsel.

– Dommen er feil. Den vil bli anket, sier hans forsvarer, advokat Andreas Nyhaug.

«Tystet» til sjefen

En arbeidslag med syv litauiske byggearbeidere var i Rauland, og tiltalte kom på kant med flere av dem.

Han sa fra til arbeidsgiveren i Litauen at om det han oppfattet som «sviktende arbeidsmoral og overdrevent alkoholinntak». Sjefen skal ha bedt 37-åringen følge med de andre.

De andre arbeiderne skal ha reagert negativt på det de så på som tysting til arbeidsgiveren.

Det skal være bakteppet den lørdagskvelden, 25. september 2016, som endte med dødsfall for en 38-åring.

Døde etter slagsmål

Tiltalte gikk på rommet sitt for seg selv, og var edru, mens de andre hadde en fuktig fest i stua.

I løpet av kvelden ble det en konflikt, med ukvemsord og håndgemeng, mellom den avdøde 38-åringen og den tiltalte.

37-åringen benekter at han påførte kollegaen betydelig vold, men retten legger til grunn at han sparket og trampet han på hodet - slik han var tiltalt for.

38-åringen døde av hjerneblødning, som følge av vold eller fall mot hard gjenstand.

Avdøde hadde 2,1 i promille, viste obduksjonen.

Av to vitner som helt eller delvis så det som skjedde var den ene så full at han knapt husker noe. Den andre har vitnet om mer vold enn tiltalte har erkjent.

37-åringen er også dømt til å betale moren og faren til den omkomne 125.000 hver i erstatning