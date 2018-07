Ubehagelig røyklukt – ber folk holde vinduene stengt annonse Fem mål tett skog brant i Risør onsdag kveld. Grunnet brannen bes beboere i Kragerø, Stabbestad og Gjerstad om å lukke vinduene på grunn av røyk. 11.07.2018 kl 16:26 (Oppdatert 11.07.2018 kl 21:43)

Silje Bratland Roksvåg Agderposten

110 Telemark melder på Twitter at det brenner i nærheten av Portør mot fylkesgrensen til Telemark.

– Grunnet vindretning gir dette ubehagelig røyklukt innover Kragerø, Stabbestad og Gjerstad, vi anbefaler å lukke vinduene noen timer.

– ØABV er i området Hødnebø, Øysang og Gjernes der det er observert en del røyk, meldte brannvesenet på Twitter litt før klokken 16.30.

Skogbrann

Det var da ikke bekreftet brann i terrenget. Klokken 17.20 kunne 110-sentralen imidlertid melde at det hadde utviklet seg til skogbrann i området Saglia, og at brannhelikopter var på vei for å bistå i slukkingen.

Brannhelikopter ble rekvirert, og jobbet klokken 18 med å pøse ut vann rundt brannen og med å slukke flammene.

Tett skog

Om lag fem mål skog ble svidd av. Det er mye og tett skog i området.

Like etter klokken 19 kunne overbefal Hans Henrik Bakke opplyse til Agderposten at brannvesenet hadde kontroll på brannen. Det var ikke lenger åpne flammer på stedet, men mye varme i terrenget.

– Vi sitter og ser på varmesøkende kameraer, og for øyeblikket har vi en god følelse på at vi skal holde brannområdet som det er, sier Bakke.

Brannvesenet la ut slanger og vann, og vinden løyet utover kvelden. Ingen bebyggelse var direkte truet av brannen, og det var dermed ikke behov for evakuering.

Jobber gjennom natten

I 21-tiden reiste brannhelikopteret fra stedet.

Overbefal Bakke forteller til Agderposten at brannvesenet blir på stedet gjennom natten. Sent onsdag kveld kommer nye mannskaper for å avløse de 15 som har vært på jobb i flere timer onsdag.

- Det gjenstår fortsatt masse arbeid for mannskapene utover natten. De skal grave i jordsmonnet der det er tuer og stubber, for der kommer ikke vannet til. De må bruke hakker og spader, og vann for å slukke, sier Bakke.

Det er onsdag kveld ingen åpne flammer, men mye varme i området fremdeles.

– Begynner å bli slitne

Overbefalen legger ikke skjul på at brannvesenets menn begynner å merke de hektiske dagene de nå legger bak seg, med branner etter lyn siden mandag.

– Vi har masse mannskaper som stå på og har jobbet gjennom mange døgn. Mange begynner å bli slitne, men de står på og gjør en fantastisk jobb, skryter Bakke.

Lynnedslag

Om brannårsaken sier Bakke at ingenting er sikkert, men at det ikke er noe som tilsier at det skulle ta fyr i skogen.

– Det kan godt ha vært lynnedslag fra tidligere, opplyser han til Agderposten.

Det er svært tørt i terrenget i hele fylket etter lang periode med tørke. Mandag uttrykte brannvesenet bekymring for det kraftige tordenværet i Aust-Agder, og det ble meldt om flere branner etter lynnedslag.

– Det er alltid en utfordring, for med torden og lyn er det ofte slik at det slår ned i trær i skogen. Da er det ofte langt fra folk, og det kan ta tid før man merker noe, forklarte Bakke da.

Om lynet slår ned i et tre, kan det nemlig bevege seg ned langs røttene og ned i bakken.

– Da kan det ta opp til et døgn eller to før det blusser opp. Så tordenværet som kommer nå, er absolutt skummelt, fortsetter befalsvakten.

Tirsdag brant 90 mål skog ned på Mykland i Froland, trolig etter lynnedslag dagen før. Det begynte også å brenne i RTAs søppelanlegg i Risør.

Publikum meldte fra

Det var publikum som meldte fra om røykutviklingen i terrenget i Risør onsdag ettermiddag.