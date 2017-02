Uheldige under utrykning UHELL: En patrulje var uheldige under utrykning mandag og måtte ha bilberging. (Foto: Fredrik Pedersen) SKADE: Bilens forhjul sprikte ut til den ene siden, mens de andre hjulene sto rett. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse En politibil måtte berges mandag. 06.02.2017 kl 18:41 (Oppdatert 20:03)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Mandag ettermiddag var en politibil i et lite trafikkuhell i Flåttenbakken i Porsgrunn.

– De har vært litt uheldig og kjørt i en fortauskant, sier operasjonsleder Jan Olaf Janssen i Telemark-politiet.

SE VIDEO: Over 50.000 har blitt med politiet på utrykning i Grenland – bli med du også!



Vis større kart

Politibilen fikk trøbbel med styringen etter uhellet, og kunne ikke kjøre videre. Bilen sto svært synlig til i bakken, med blålys og et hjul på utsiden av veibanen, og nysgjerrige forbipasserende fikk med seg dette.

Uhell på uhell: Her har politiet snart ikke biler igjen

De to betjentene i bilen var under utrykning da uhellet skjedde.

– Det skjedde under utrykning. De var på vei til Eidanger for å få ned et helikopter i forbinelse med et helseoppdrag, sier Janssen.

VARDENS MAGASIN: Disse gutta gir folk hjertebank hver dag

Uhellet skjedde i 18-tiden. Ingen ble skadet, men bilen måtte berges.

Varden TV ble med politiet på utrykning. I vinduet under kan bli med på ferden: