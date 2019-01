Ulykke i svømmebasseng – gutt (14) kjørt til sykehus HAVNET UNDER VANN: Ulykken skjedde i bassenget på Rjukanbadet. (Foto: Hege Gulseth) annonse

En 14 år gammel gutt ble kjørt til sykehuset i Skien i ambulanse etter drukningsulykke på Rjukanbadet. 31.01.2019 kl 13:20 (Oppdatert 14:11)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi og ambulanse satte torsdag ettermiddag kursen for Rjukanbadet etter melding om en mulig drukningsulykke.

– En politipatrulje er på plass sammen med ambulansen etter at vi har fått melding om at en gutt har havnet under vann, opplyser operasjonsleder Merete Kvaal i Sør-Øst politidistrikt.

Kjørt til sykehus

Ifølge politiet har ulykken skjedd i forbindelse med den lokale skolens svømmeundervisning.

– Forholdet skjedde i regi av skole. Gutten er kjørt til sykehuset i Skien i ambulansen, og skadeomfanget er uavklart, sier Kvaal.

14 år gammel

Patruljen snakket med lærere og ansatte ved badet for å få klarhet i omstendighetene rundt ulykken.

– Gutten er 14 år gammel og ikke bosatt på Rjukan. Årsak, hendelsesforløp og skadeomfang er ukjent, men han skal være utenfor livsfare, sier operasjonslederen.