USA, Frankrike og Storbritannia med felles angrep i Syria USA, Storbritannia og Frankrike angrep natt til lørdag flere anlegg i Syria som angivelig brukes til oppbevaring og produksjon av kjemiske våpen. 14.04.2018 kl 11:40

NTB

Angrepene startet klokka 3 natt til lørdag norsk tid, da klokka var 4 i Syria. En drøy time senere kunne USAs forsvarsminister Jim Mattis fortelle at aksjonen var over.

– Vi har sendt en tydelig melding til Syrias president Bashar al-Assad, sa Mattis.

Angrepene har ifølge USA vært rettet mot et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor Damaskus og to anlegg utenfor byen Homs som skal ha blitt brukt til lagring av kjemiske våpen.

De tre landene har brukt både marine- og luftforsvarsressurser i angrepene. Ifølge Mattis har man brukt dobbelt så mye krigsmateriell som i det amerikanske angrepet i Syria i fjor, da 59 Tomahawk-missiler ble avfyrt.

Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at de har benyttet fire Tornado-kampfly som har avfyrt missiler mot et våpenlager i Homs.

– Foreløpige indikasjoner tyder på at det har vært et vellykket angrep, skriver departementet.

Syriske myndigheter opplyser på sin side at de har skutt ned flere missiler. En syrisk militærkilde opplyser til DPA at seks soldater ble skadd i angrepet, men det er foreløpig ikke meldt om drepte.

– Kraftig motstand

Nyheten om aksjonen ble først kunngjort av USAs president Donald Trump i en tale til det amerikanske folket. Talen ble holdt samtidig som angrepene startet.

– En kombinert operasjon med det franske og det britiske militæret er nå i gang, sa Trump.

Allerede mens presidenten snakket ble det meldt om kraftige eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus.

– Hensikten med våre handlinger i kveld er å etablere en kraftig avskrekking mot produksjonen, spredningen og bruken av kjemiske våpen, sa presidenten.

– Forberedt på å fortsette

Forsvarsminister Mattis opplyser at det inntil videre ikke er planlagt flere angrep, men Trump utelukker ikke muligheten.

– Vi er forberedt på å fortsette denne responsen fram til det syriske regimet slutter å bruke kjemiske våpen, sa han.

Den amerikanske presidenten hadde også en tydelig beskjed til Syrias allierte, Iran og Russland:

– Hvilket land ønsker å assosieres med en massemorder som dreper uskyldige menn, kvinner og barn, spurte han.

– Ikke alternativ

Kort tid etter Trumps tale, bekreftet Storbritannia at de var med i aksjonen. Statsminister Theresa May slo fast at "det ikke finnes noe alternativ til bruk av makt i Syria".

– I dag har jeg godkjent at britiske væpnede styrker kan gjøre koordinerte og målrettede angrep for å svekke det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen og for å stanse bruken av dem, sa hun i en uttalelse.

Også Frankrike har bekreftet at de deltok i angrepene.

– Vi kan ikke tolerere en normalisering av bruk av kjemiske våpen, sier landets president Emmanuel Macron.

Varsler konsekvenser

Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, gjør det klart at angrepet vil få konsekvenser.

– Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris, sier han.

Russland mener at angrepet kom på et tidspunkt hvor Syria hadde en "sjanse for en fredelig framtid".

– De som står bak alt dette påberoper seg moralsk lederskap i verden og erklærer at de er eksepsjonelle. Du er nødt til å være virkelig eksepsjonell for å bombardere Syrias hovedstad på et tidspunkt når den hadde en sjanse for en fredelig framtid, skriver talskvinne Maria Zakharova i Russisk UD på Facebook.

Stoltenberg støtter Syria-angrep

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg støtter aksjonen hvor tre NATO-land angrep mål i Syria knyttet til produksjon og oppbevaring av kjemiske våpen.

– Jeg støtter handlingene til USA, Frankrike og Storbritannia mot det syriske regimes anlegg for kjemiske våpen, sier Stoltenberg i en uttalelse.

Han mener angrepet vil redusere regimets mulighet til å "ytterligere angripe folket i Syria med kjemiske våpen".

– NATO har konsekvent fordømt Syrias gjentatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale avtaler og normer. Bruken av kjemiske våpen er uakseptabelt, og de som står bak må stilles til ansvar, sier Stoltenberg.

– Norge forstår Syria-angrepet

– Fra norsk side forstår vi bakgrunnen for nattens aksjon. Enhver bruk av kjemiske stridsmidler er forbudt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Verden har stått samlet i fordømmelsen av kjemiske våpen siden grusomhetene under første verdenskrig. Frankrike, Storbritannia og USAs aksjon mot Syria i natt er et klart signal om at bruken av slike våpen har konsekvenser, sier utenriksministeren.

Landene oppgir at bakgrunnen for aksjonen er det syriske regimets gjentatte bruk av kjemiske stridsmidler mot egen befolkning, nå senest i Douma 7. april, et angrep som ikke er bekreftet av uavhengige eksperter.

– Aksjonen må også ses i lys av Sikkerhetsrådets tydelige pålegg til Syria fra 2013 om å destruere sitt kjemiske våpenprogram. Regimets gjentatte bruk av kjemiske våpen mot egen befolkning er i direkte strid med Sikkerhetsrådets klare pålegg. Sikkerhetsrådet har gjentatte ganger understreket at bruken av kjemiske våpen i Syria utgjør en trussel mot den internasjonale fred og sikkerhet, og at de som står bak, må holdes ansvarlige, sier Eriksen Søreide.

Statsråden sier det er sterkt beklagelig at FNs sikkerhetsråd er handlingslammet i spørsmålet om kjemiske våpen i Syria.

– Russland la denne uken nok en gang ned veto mot å etablere en uavhengig undersøkelsesmekanisme. Tross nattens angrep er det viktig at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpens ekspertteam – som har reist til Syria – får full tilgang til å gjennomført en uhildet undersøkelse, sier Søreide.

Hun støtter sterkt opp om anmodningen fra FNs generalsekretær om at alle medlemsstater er tilbakeholdende og avstår fra handlinger som bidrar til eskalering av situasjonen eller forverrer det syriske folkets lidelser.

Russland: Ingen sivile syrere ble rammet

Russlands forsvarsdepartement opplyser at ingenting så langt tyder på at sivile ble drept eller såret i det amerikansk-britiske-franske angrepet mot Syria.

– Ifølge foreløpige opplyser var det ingen ofre blant fredelige sivile eller i det syriske militæret, opplyste offiseren Sergej Rudskoj på en pressekonferanse i Moskva lørdag.

Det russiske militæret har opplyst at de tre vestlige landene skjøt over 100 missiler mot Syria, men at 71 av i alt 103 missiler ble avskåret av det syriske rakettforsvaret. Det framholder at angrepet kun har gjort mindre skader på de militære anleggene som ble angrepet.

– Over 100 krysserraketter og luft til land-raketter ble avfyrt av USA, Storbritannia og Frankrike fra sjøen og luften mot syriske militære og sivile mål, skriver forsvarsdepartementet i en uttalelse lørdag morgen.

Ifølge USA, Storbritannia og Frankrike var rakettene rettet mot et lager for kjemiske våpen, et forskningssenter for kjemiske våpen og et annet lageranlegg der det også ligger et kommandosenter.

En syrisk militærkilde har tidligere meldt at seks soldater ble såret i angrepene, som Russland ble varslet om på forhånd.