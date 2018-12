Ustø, blødende syklist tatt med GHB i natt annonse Den berusede syklisten ramlet og slo seg flere ganger. Da politiet forbarmet seg over ham, viste det seg at han var i besittelse av et par liter GHB. 11.12.2018 kl 06:13

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Det var litt over klokka elleve natt til torsdag at politiet fikk melding om en sjanglende syklist langs Herøyavegen i Skjelsvikdalen. Han syklet i retning Herøya, men skal ha veltet flere ganger og slått seg. Han blødde fra ansiktet. Vedkommende som meldte fra om dette til politiet, fulgte med på den videre ustø ferden.

Politiet påtraff til slutt syklisten i nærheten av Rema 1000 på Herøya. Han var da ikke verre enn at han kunne ta vare på seg selv – og tok seg en tur til en venninnen, meldte politiet.

Det som imidlertid var verre, var at han var i besittelse av et par desiliter GHB. Han erkjente straffeskyld for dette og vil få en reaksjon senere, melder operasjonsleder.