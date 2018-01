Utenlandsk vogntog har sperret veien i fem timer annonse Det er igjen problemer i trafikken, denne gangen i Skien. 24.01.2018 kl 16:40 (Oppdatert 24.01.2018 kl 21:12)

Politiet melder at vogntoget sperrer veien ved Venstøpbakken og Venstøplia.

Bilen hindrer trafikken og politiet har vært på stedet.

Fem timer senere er Venstøpbakken fortsatt helt sperret for trafikk.

– Vi har vært der og snakket med sjåføren. Han var ikke interessert i å betale noe som helst, og ville ikke skaffe seg bergingshjelp. Dette er en kommunal vei, og det er ikke sånn at politiet kan sitte med kostnadene for å få bilen videre. Den står nok der enda, og det er vanskelig fremkommelighet på stedet, sier operasjonsleder Terje Pedersen hos politiet i Telemark..

Politiet har vært på stedet og tatt den sjekken de pleier å ta. Kommunen er varslet. Vogntoget står ikke til hinder for boliger i området, men der den står er er det vanskelig å passere.

– Dette er et gjentakende problem. Det er helt forferdelig, og jeg blir så oppgitt. Vi bruker fryktelig mye tid på dette, sier Pedersen.

Sjåføren har prøvd med kjettinger uten hell. Han skal nå kontakte firmaet han jobber for for å be om penger til berging.