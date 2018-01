Utenlandsk vogntog sperrer fylkesvei annonse Politiet melder at vogntoget sperrer fylkesvei 60 ved Bassebu. 29.01.2018 kl 13:51 (Oppdatert 14:08)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Vogntoget skal ha satt seg fast på stedet og politiet er på vei.

Fylkesveien går ved Nøklegård i Porsgrunn og fylkesgrensen til Vestfold.

Like før klokka 14.00 meldte politiet at UP har vært på stedet og at bilberging er rekvirert.