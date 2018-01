Utenlandsk vogntog sperret fylkesveien i flere timer SPERRER VEIEN: Et vogntog sperrer veien i Siljan. (Foto: Varden-tipser) annonse Et utenlandsk vogntog ble stående bom fast i bakkene fra Holtesletta i Siljan tirsdag. 16.01.2018 kl 13:19 (Oppdatert 16:56)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Det er politiet som melder dette.

– Et utenlandsk vogntog har mistet kontrollen på meget glatt underlag i bakkene fra Holtesletta og ned mot Siljan sentrum og står på tvers og sperrer for annen trafikk. Politiet er på vei til stedet. VTS er varslet, melder politiet i Telemark.

Politiet opplyste like etter klokka 15.00 at det var innført manuell dirigering på stedet, men at vogntoget fremdeles sto fast.

Like før klokken 17 melder politiet at veien er åpnet igjen for normal trafikk.

– Fylkesvei 32 er åpnet ved bakkene fra Holtesletta ned mot Siljan. Vogntoget er fjernet, opplyser politiet.