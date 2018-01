Utfordrende i fjellet mandag kveld annonse Det var kolonnekjøring over Haukelifjell, og over Hardangervidda er det stengt. 29.01.2018 kl 20:21 (Oppdatert 21:30)

Det var kolonnekjøring over Haukelifjell på grunn av uvær mandag kveld.

Dette gjaldt på E134 mellom Haukelitunnelen og Vågslidtunnelen. Like før klokken 21.30 opplyser Statens vegvesen at veien er åpen for trafikk igjen.

I tillegg er det stengt over hardangervidda, ved Sysendammen, på grunn av to vogntog som har kjørt seg fast.

Veien er stengt ved bommene på Leiro og Haugastøl.

Vogntogene må berges, og kranbiler er tidligst fremme klokken 20.30.

Mandag ettermiddag var det to hendelser i Telemark-trafikken, blant annet kjørte et vogntog seg fast.