Utforkjøring på E18 annonse Nødetatene rykket ut. 17.07.2018 kl 08:53 (Oppdatert 09:20)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Ambulanse og politi rykket tirsdag morgen ut til et trafikkuhell på E18 i Bamble.

– En bil har kjørt av veien ved Bamblegrillen, opplyser operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

Bilen holdt ikke stor hastighet da utforkjøringen fant sted.

– AMK har gitt beskjed om at ingen personer er skadet. En mulig årsak til utforkjøringen er at sjåføren fikk et mindre illebefinnende, opplyser operasjonslederen.

Sjåføren er en mann i 30-årene.