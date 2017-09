Utsetter jakttiden på elg i Grenland Elg: (Foto: Arkiv) annonse Oppstarten blir utsatt i en uke. 22.09.2017 kl 10:33 (Oppdatert 10:41)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Det er Telemark fylkeskommune som melder dette i en pressemelding.

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse utsetter oppstarten på elgjakta i Siljan, Porsgrunn og Skien fra 25. september til 5. oktober.

– Det er god elgforvaltning å skjerme brunsttiden fra jakta, så mye som mulig. Dessuten vil vi styrke friluftslivet og allmennhetens tilgang til skog og fjell, så også derfor er femte oktober en passende tid for jaktstart, skriver Bjørn Rudborg i en pressemelding som er sendt ut. Han er nestleder i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.

Endrer jakttider

Rudborg skriver at bakgrunnen for saken er at Miljødirektoratet har vedtatt nye forskrifter om jakt- og fangsttider. I forskriften blir oppstarten for elgjakt satt til 25. september i Telemark. Forskriften åpner også for at fylkeskommunen kan gjøre vedtak om å innskrenke jaktiden for elg og hjort.

Siljan, Porsgrunn og Skien kommuner hadde foreslått å utsette jaktstarten på elg til 5. oktober. Fylkesrådmannen innstilte på at det ikke var noe grunnlag for å innskrenke jakttiden da saken var til politisk behandling.

Hovedutvalget gjorde likevel om på denne innstillingen etter forslag fra Bjørn Rudborg. Han foreslå og endre jakttiden og utsette oppstart av elgjakta til 5. oktober som var i tråd med kommunenes ønsker.