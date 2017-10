Uvær sperrer E134 Mengder: Masse vann langs veien ved Nutheim. (Foto: Varden-tipser) annonse Nå sperrer uværet E134. 02.10.2017 kl 07:13 (Oppdatert 09:11)

Ved Nutheim er ett felt i retning Seljord stengt, melder politiet.

Årsaken er vann og småstein i veien.

Politiet melder at det ligger en stor stein i veibanen.

Ansatt på Nutheim gjestgiveri, Ellen Grøstad Barstad, er på jobb

– Vi har en foss som går rett bak huset her, og den er stor, men har ikke gått over enda. Skolebussene kjører forbi her, og jeg har ikke merket noe til at veien er stengt. Det begynner å roe seg litt her oppe nå, og det har sluttet å regne, sier Ellen Grøstad Barstad på Nutheim gjestgiveri til Varden.

E134, Nutheim, Seljord:

Felt retn Seljord sperret grunnet vann og småstein i veien. — Politiet Telemark (@polititelemark) 2. oktober 2017

