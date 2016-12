Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Uværet Urd felte dette juletreet BLÅSTE NED: Juletreet foran rådhuset i Bø (Foto: Halvor Ulvenes)

Julepynten deiset i bakken under vindkastene 27.12.2016 kl 09:54 (Oppdatert 09:57)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Vinden har herjet Telemark i natt og Bø er er av stedene som har fått merke vindkastene. På Lifjell var det til tider orkan i vindkastene, men også sentrum av Bø fikk merke vinden. LES OGSÅ: Hundrevis uten strøm etter uværet Tok treet Byens juletre fikk hard medfart og deiset i bakken i løpet av natta. Det var vinden som rev treet ned, men det er ikke meldt om andre skader enn på treet.