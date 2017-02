Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Sindre Omenås

Tre personer bor i huset i Porsgrunn, der en baderomsvifte tok fyr natt til tirsdag. De fikk raskt slukket brannen, og hadde kontroll på den før brannvesenet kom til stedet. Skadene og røyken var minimale, så de tre personene i huset kunne bli værende. Politiet oppretter en rutinemessig sak på brannen, for å se om de finner årsaken til at baderomsviften tok fyr.