Våknet til is på rutene IS: Flere våknet til is på ruta i Grenland i morges. (Foto: Helge Tverdal) SNØ: Det er snø på Haukeli, og nå kommer kuldegradene også. (Foto: Web-kamera, Statens Vegvesen) annonse Flere våknet til is på rutene i Grenland i morges. I formiddag er det meldt kuldegrader på Haukeli, melder yr.no. 05.10.2017 kl 07:42 (Oppdatert 08:05)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

Dette bildet er tatt på Sundjordet, der det ble målt en kuldegrad klokken 07.00 i morges. På Bakken i Skien har bilister opplevd is på ruta, selv om temperaturen var en varmegrad. Det kan legge seg is på bilrutene selv om det er noen få varmegrader i lufta på bakken.

Ligger snø

Det ligger snø på fjellovergangen, og også til helga melder yr kuldegrader på Haukeliseter Fjellstue.

Det blir kuldegrader både lørdag og søndag, helt ned til fire minus på dagen søndag.

På Gaustatoppen er det fem minus i formiddag, og det er blå grader så langt varselet rekker.

Det har kommet snø flere steder i fjellet over 1000 meter.

Vinterlig på Finse i dag☃️ Snøbyger i #FjelletiSørNorge over ca 1000 m. Med lav temp kan snøen bli liggende en stund. Kjør forsiktig. pic.twitter.com/rs3aiTNGgt — Meteorologene (@Meteorologene) 4. oktober 2017

Se, nå snør det på Hovden!

Bilistene oppfordres til å vurdere om de må ha vinterdekk for å krysse fjelloverganger . Her er alle reglene for bruk av dekk og kjettinger (ekstern lenke)

Værvarselet

Østlandet og Telemark Nordvestlig bris. Lettskyet eller delvis skyet, oppholdsvær.

Fjellet i Sør-Norge Nordvest bris, frisk bris utsatte steder. Enkelte regnbyger i vest og i nord, snø over 1000-1200 m, ellers oppholdsvær. Periodevis tåke i vest og i nord.

FREDAG

Østafjells Nord eller nordvest bris, liten kuling vest for Lindesnes. Spredte regnbyger nord i Hedmark og Oppland, snøbyger over ca. 800 m. Ellers oppholdsvær og perioder med sol.

Fjellet i Sør-Norge Nordvest opp i liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger i nordlige strøk, snøbyger over 800-1000 m. Ellers stort sett oppholdsvær. Utrygt for tåke.

LØRDAG

Østafjells Nord og nordvest frisk bris utsette stader, liten kuling vest for Lindesnes først på dagen. Skiftande skydekke. Først på dagen utrygt for regnbyer i nord, snøbyer i høgda. Elles stort sett opphaldsver. Periodar med sol.

Fjellet i Sør-Norge Vestleg liten kuling utsette stader, seinare dreiande nord. I nordleg fjellstrok sluddbyer og snøbyer, nedbør vesentleg først på dagen. I sør stort sett opphaldsver og periodar med sol.