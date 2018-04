Vannlekkasje i sentrum VANNLEKKASJE: Det ble oppdaget vannlekkasje i Kongens gate i Skien sentrum onsdag morgen. (Foto: Tore Øyvind Moen ) annonse Det er oppdaget en vannlekkasje i Skien sentrum onsdag morgen. Leiligheter og bedrifter er uten vann inntil videre. 11.04.2018 kl 08:29 (Oppdatert 09:16)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Vannlekkasjen har oppstått i løpet av natten i Kongens gate i Skien sentrum, ved Mix kiosken før Landmannstorvet.

Det var TA som først meldte om lekkasjen.

Ifølge Vardens journalist på stedet hadde vannet sluttet å strømme ut i gata i halv ni-tiden.

– Det har oppstått et brudd på en hovedvannledning. Det skjer stadig på denne tida på grunn av temperaturendringer i bakken og i vannet, sier Kalle Bratsberg, oppsynsmann i Skien kommunes vannverk.

Bygårder uten vann

Som følge av lekkasjen er noen av bygårdene i området uten vann, deriblant har Mix-kiosken og frisøren i samme bygg mistet vannet. Bratsberg sier det er vanskelig å si hvor lenge dette vil vare, men håper at alt er på stell igjen til ettermiddagen/kvelden.

– Det er vanskelig å anslå noe sikkert for det er forskjellige problemer som kan oppstå, sier han.

Satser på at trafikken kan gåsom normalt

Kommunen må grave i Kongens gate for å utbedre feilen, men Bratsberg regner med at det ikke vil være nødvendig å stenge gata for trafikk mens dette pågår.