Vant 1.333.330 kroner

En kar fra Seljord var blant de heldige som vant SuperLotto i går på selveste Julaften. 25.12.2016 kl 10:14

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09 - Dette var dritmoro. Jeg og familien sitter rundt bordet nå. Pakkene er åpna, men dette er nok den eneste gaven jeg går i pluss i. Noe av premien vil nok dryppe litt på de andre som sitter rundt bordet her tenker jeg. Nei, dette var bare helt sykt, sa mannen til norsk-tipping.no i går, da han fikk beskjed om at han var en av de heldige. Vant uten riktig tall Julaften ble det trukket 30 ekstra SuperLotto-millionærer, som vant 1.333.330 hver seg. Uten å nødvendigvis ha så mye som ett tall rett i gårsdagens trekning, innkasserte de altså over en million kroner..

