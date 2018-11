Vant pris for unikt containerskip FIKK PRISEN: Bjørn Tore Orvik og Kristin Nordal fra Yara mottok prisen onsdag kveld. (Foto: Kristoffer Myhre) UTEN KAPTEIN: Det førerløse skipet skal gå mellom Herøya, Brevik og Larvik, istedenfor at man bruker lastebiler med konteinere. (Foto: ) annonse Yara og Kongsberg Gruppen vant onsdag kveld Næringslivets Klimapris for å utvikle verdens første utslippsfrie og selvkjørende containerskip, Yara Birkeland. Skipet, som skal bygges ved Vard i Brevik, vil fra 2020 gå i rute mellom Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og havnene i Larvik og Brevik. 07.11.2018 kl 21:12 (Oppdatert 21:20)

NTB

Bjørn Tore Orvik, prosjekteier for Yara Birkeland, mottok prisen på vegne av Yara under Zerokonferansen onsdag kveld.

– Å motta denne prisen betyr mye for oss. Prosjektet Yara Birkeland viser hva man kan få til med samarbeid om klimaløsninger. I Yara har vi som mål å mette jordas befolkning mens vi ivaretar klima og miljø. Derfor ser vi etter nye og smarte løsninger i alle ledd, og denne prisen inspirerer oss til å finne opp flere løsninger og konsepter som vil gjøre matproduksjon mer effektivt og bærekraftig, sier Orvik.

Les også: Dette elektriske skipet kan erstatte 100 lastebiler fra Porsgrunn hver dag

Miljøstiftelsen ZERO mottok hele tjue nominasjoner til Næringslivets klimapris fordelt på atten ulike tiltak.

Yara og Kongsberg Gruppen vant prisen for å ha utviklet verdens første elektriske og selvkjørende containerskip. I følge juryen vil Yara Birkeland bidra til å fjerne utslipp ved å flytte transport fra vei til sjø, og i tillegg muliggjøre nye forretningsmodeller og kommersialisering av teknologi som bidrar direkte til utslippskutt.

Les også: Signerte storkontrakt: Skal bygge et helt spesielt kontainerskip

Fra 2020 vil Yara Birkeland gå i rute mellom Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og havnene i Larvik og Brevik, og erstatte hele 40.000 turer med dieseldreven lastebiltransport hvert år.

Næringslivets klimapris deles ut for femte gang i år og er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO.