Var savnet i over to døgn – så ringte han selv til familien RINGTE TIL FAMILIEN: Politistasjonssjef Øystein Skottmyr i kragerø bekrefter at den savnede mannen selv ringte til sin famuilie onsdag kveld. (Foto: Arkiv: Andreas Soltvedt)

Mannen i 40-årene fra Kragerø som tirsdag ble meldt savnet av politiet, ga selv livstegn fra seg til familien onsdag kveld.

Det bekrefter politistasjonssjef Øystein Skottmyr i Kragerø til Varden torsdag formiddag.

– Han ringte selv til familien onsdag kveld for å fortelle at alt var bra. Han ble senere på kvelden funnet i god behold, sier Skottmyr.

Kontaktet av familien

Det var mandag ettermiddag/kveld at politiet ble kontaktet av mannens familie, da de ikke hadde sett han på flere timer.

Tirsdag ettermiddag ble det igangsatt en leteaksjon, hvor politiet gjorde undersøkelser rundt og i mannens bolig i Kragerø, og også gjennomførte søk i Vinje. Det ble også sendt ut en etterlysning etter mannens bil, en grønn Audi A4. Onsdag gikk saken over i en etterforskningsfase, som altså endte med at familien onsdag kveld kunne opplyse om at han hadde tatt kontakt.

Vil ikke utdype

Politistasjonssjefen ønsker torsdag ikke å utdype hvor mannen befant seg da han kontaktet familien onsdag kveld, og årsaken til at han forsvant mandag ettermiddag.

– Det viktige nå er at han har kommet til rette og at han ikke er fysisk skadet, sier Skottmyr.