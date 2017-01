Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Vard Brevik med ny storkontrakt NY STORKONTRAKT: Verd Brevik skal levere to nye ferger til Torghatten Nord. Fergene er designer av Muliti Maritime. (Foto: Illustrasjon) De involverte Torghatten Nord Torghatten Nord AS er et selskap i Torghatten-konsernet, 100 prosent eid av Torghatten ASA. Selskapet driver sjøgående kollektivtransport med hurtigbåter og ferger i Nordland og Troms. Største kunder er anbuds- og rammeavtaler med Statens Vegvesen, samt Nordland og Troms fylkeskommuner.

Selskapet overtok 5. januar 2009 45 fartøyer fra Hurtigruten ASA, og driver rutetrafikk fra nord av Brønnøysund i sør til Finnmarksgrensen i nord.

Selskapets 625 ansatte består hovedsakelig av maritimt personell i stillinger om bord på fartøyene, samt landansatte på avdelingskontorene på Stokmarknes og i Tromsø, og hurtigbåtekspedisjonen i Bodø. Multi-Maritime Multi Maritime AS er lokalisert i Førde og har siden oppstarten i 1983 levert et stort antall skipsdesign.

Selskapet er den største leverandøren av ferjedesign i Norge, og med de nye fergene vil en komme opp i totalt 65 nybygg til dette markedet. I tillegg kommer et stort antall design til andre marked.

Selskapet har i overkant av 30 egne ansatte. I tillegg er det mange engasjerte i samarbeidende selskaper. annonse Bedriften jubler over ordre av to ferger. Kontraktsverdien er på cirka 600 millioner kroner. 10.01.2017 kl 11:25 (Oppdatert 12:35)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Det har vært tung tider for bedriften Vard Brevik. Varden omtalte situasjonen i høst og da la ikke de tilitsvalgte skjul på at det var svært tøft med ordretørke og permitteringer. LES OGSÅ: Ordretørke fører til nytenkning INFORMASJON: Spente ansatte før informasjonsmøtet hos Vard Brevik tirsdag. Foto: - 600 millioner kroner Klokka 12.00 tirsdag kalte verftsdirektør Lars Ivar Bøe kalt inn til pressekonferanse. Både ansatte og presse var invitert til informasjonsmøtet, som startet med kontraktssignering: Torghatten Nord AS bestiller to store og avanserte ferger fra grenlandsbedriften. Kontraktsverdien er på cirka 600 millioner kroner. Fergene skal leveres i 2018. De får en lengde på 130 meter. Bildekket skal ha plass til 180 personbiler. – Oppnådd vårt mål – Dette er en veldig viktig kontrakt for Vard Brevik. Vi har oppnådd vårt mål om nye ordre, sa en glad verftsdirektør. Fartøyene er designet av Multimaritim i Førde. – Hva betyr kontrakten for dere? – Det betyr veldig mye, nå er vi sikret langsiktig jobb her og har tro på at vi skal klare å ta verftet gjennom krisa, sier Bøe til Varden. Varden sendte direkte fra Brevik. LES OGSÅ: Nå er 70 ansatte permittert LES OGSÅ: 49 blir permittert og 17 er sagt opp annonse annonse