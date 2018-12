Varden ansetter to nye journalister NYANSATTE: Sjefredaktør Tom Erik Thorsen er glad for å styrke redaksjonen med to allerede erfarne journalister, som Jonas Fossing og Caroline TarAngen. (Foto: Eirik Haugen) annonse Jonas Sivertsen Fossing (28) og Caroline TarAngen (32) er ansatt som journalister i Varden. 21.12.2018 kl 15:23 (Oppdatert 16:04)

Sjefredaktør Tom Erik Thorsen sier det var en god søkerliste da Varden søkte etter nye medarbeidere.

– Det var mange kompetente søkere, og et vanskelig valg. Samtidig er jeg glad for at vi nå kan styrke redaksjonen med to erfarne og dyktige journalister, med fartstid fra NRK, VG og her i Varden, sier Thorsen.

Erfarne

Jonas Sivertsen Fossing (28) har den siste tiden hatt en vikarstilling i Varden. Tidligere har han jobbet to år i NRK Telemark, der han jobbet med nett, tv og radio. Han har også jobbet med IT i CHG-Meridian i Skien. Jonas har en bachelorgrad i journalistikk fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand.

Caroline TarAngen (32) har jobbet som frilanser for Varden flere ganger. Hun har tidligere jobbet to år som kommunikasjonsrådgiver i finansbransjen. Før dette jobbet hun fem år i VG/VG mobil, primært som utgavesjef, redigerer og designer for VG+. Hun vil starte i Varden i mars.

Caroline har bachelor- og mastergrad i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo og University of Auckland, med medievitenskap, journalistikk og statsvitenskap i fagkretsen.

– Gledelig

Klubbleder Torbjørn Tungesvik sier det er gledelig å få nye og unge kollegaer i redaksjonen.

– Det er også veldig gøy å se at ledelsen og eierne ønsker å satse på nyheter og redaksjonelt innhold. Jeg tolker det som at de er helt enig med oss i redaksjonsklubben, at nyhetskampen i Telemark skal vinnes av oss i Varden, sier Tungesvik.

– Innhold gir resultater

Tom Erik Thorsen tok over sjefredaktørstolen i 2014, og har ikke ansatt mange nye journalister i denne perioden.

– Jonas og Caroline blir ikke de siste journalistene jeg ansetter, slår han fast.

Han viser til at det har og er en krevende periode for mediebransjen, men gleder seg over at Varden har hatt vekst i opplaget de to siste årene.

– Vi ser tydelig at godt lokalt innhold gir resultater, og vi ser for oss fortsatt vekst de neste årene.