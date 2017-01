Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Varden-TV: Båtforeningen mistet lekter i den sterke vinden SØKTE LY: Medlemmene i båtforeningen på Heistad i Porsgrunn hadde en stri jobb i vinden og søkte ly etter regnet (Foto: Eirik Haugen)

Denne uka har sterk vind og regn skapt problemer langs kysten i Telemark. 13.01.2017 kl 14:44 (Oppdatert 07:07)

Eirik Haugen

LES OGSÅ: Trær veltet og stillase løsnet på E18 Tidligere denne uka sendte Varden direkte fra heistad der sterk vind og regn hadde skapt problemer for båtforeningen. En lekter forsvant og mange folk stilte opp for å redde ting fra naturkreftene. Gikk du glipp av sendinga? Da kan du se den igjen her. OBS! Noen av leserne våre på mobil opplever at video kan være ustabilt. Varden beklager dette og jobber med å rette feilen.