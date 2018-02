Veien åpnet etter at lastebil havnet i grøfta KJØRTE UT HER: Lastebilen veltet ut i grøfta i Høisetbakkane tirsdag kveld. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) annonse Fikk trøbbel på glatt føre i Siljan. 21.02.2018 kl 08:24

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

En lastebil endte i grøfta i Høisetbakkane i Siljan sent tirsdag kveld.

Alle nødetatene rykket ut til stedet.

Ingen skal ha blitt alvorlig skadet i velten, men veien ble stengt i natt slik at lastebilen kunne berges.

I åttetiden onsdag morgen melder Vegtrafikksentralen at lastebilen er berget, og at veien er åpnet igjen for normal trafikk.