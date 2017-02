Veivet med machete utenfor blokk

Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Mandag ettermiddag er Telemark-politiet på plass i Odins gate i Skien, etter at en mann har oppført seg utagerende. Mannen, en 41-åring fra Skien, fyrte opp et bål på utsiden av en av blokkene på Falkum. Deretter veiset han rundt med en machete. TIDLIGERE: To sjåfører ble hanket inn av UP – Bålet var heldigvis noen meter fra blokka, så det var ikke fare for at den skulle ta fyr, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen til Varden.no. Like etter klokken 14 har politiet kontroll på mannen, men Jansen har ikke fått helt klarhet i situasjonen ennå.

Vis større kart – Patruljen er fortsatt på stedet for å prøve å få litt mer kjøtt på beinet og høre om han har truet noen. Vi er usikre på hvorfor han har gjort dette, sier han, og understreker: – Han vil uansett bli med inn til stasjonen.