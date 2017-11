Vekteren var ikke falsk likevel annonse Politiet advarte først mot en person som kunne være en falsk vekter som ringte på dører, men så viste det seg at vekteren var ekte likevel. 10.11.2017 kl 20:41 (Oppdatert 21:01)

– Politiet advarer mot en falsk securitasvekter som er kledd i allværsjakke med securitasmerke, skrev politiet i Telemark på Twitter tidligere i kveld,

Ville inn i hus

Politiet fortalte om en episode der en mann kledd som en vekter, ringte på en dør i området Havna i Kragerø. En ung person som var hjemme ble spurt om hun var alene.

– Politiet ber om at han ikke slippes inn, men at de som får besøk av ham ringer og varsler politiet, sa operasjonslederen hos politiet i Telemark.

Litt senere ringte en ny person til politiet og fortalte om den samme vekteren. Innringeren mente vekteren hadde et jakkemerke fra et annet vaktselskap og dermed sjekket politiet med dette selskapet og fikk vite at vekteren var ekte nok.

– Vekteren i Kragerø er ikke falsk. Flere har ringt politiet og tipset og Sector alarm bekrefter at de har en selger i Kragerø i kveld, melder politiet.