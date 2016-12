Veltet tre sperrer E18 ved Kragerø

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

– Vi har mannskaper i området nå. Det er et tre som har veltet og som sperrer i hvert fall den ene kjøreretningen, sier trafikkoperatør Jøran Røsaker ved Vegtrafikksentralen. Agderposten fikk tidlig tirsdag morgen flere telefoner fra bilister på E18 om det veltede treet. LES OGSÅ: Vær obs på veltede trær i veibanen Mange veltede trær – Det er et digert grantre som sperrer begge kjøreretninger. Det var helt umulig å passere der og for oss var det bare å snu, sier en bilist til Agderposten. Statens vegvesen melder at veltede trær skaper utfordringer i trafikken flere steder i Telemark. Både Sør-Øst politidistrikt og Veitrafikksentralen Sør har fått mange meldinger om trær som har blåst over veier i Telemark natt til tirsdag. – Det kan være trær i veibanen som kan komme brått på. Vis aktsomhet dersom du må ut å kjøre nå, sier operasjonsleder Aadne Røilid tidlig tirsdag morgen.