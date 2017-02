Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Væpnet aksjon etter at bukseløs mann viftet med kniv BEVÆPNET: Tre patruljer og en ambulanse rykket ut til Bølevegen tirsdag. (Foto: Fredrik Nordahl) annonse Mannen, som manglet bukse, forsøkte å stoppe biler i Skien. Skremte bilister ringte politiet. 07.02.2017 kl 16:12 (Oppdatert 17:44)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Det var tirsdag ettermiddag politiet fikk meldingen. En mann sto da i Bølevegen i Skien og forsøkte å stoppe biler. Bare bokser – Vi fikk beskjed om at en mann som virra og vifta med skrutrekker i hånda i veibanen, forteller operasjonsleder Tereje Pedersen til Varden.no. Tre patruljer rykket ut. De ble gitt lov til å bevæpne seg. Det viste seg senere at mannen ikke hadde skrutrekker i hånda, men en kniv. Han sto lettkledd, i bare bokseren nedentil, og viftet med denne.

Vis større kart – Vi har kontroll nå, sier Pedersen klokken 16. – Vi undersøker hva som har skjedd og har kontakt med folk i hus i nærområdet. Også ambulansen var på stedet. Fikk juling Politiet på stedet sier det dreier seg om kroppskrenkelse av en mann. Han er kjørt vekk i ambulanse. – En god stund i forkant av den første meldingen har det vært en tildragelse mellom to personer. Den ene har fått litt juling, forteller Pedersen. – Vi har vært der og tatt undersøkelser og forklaringer og mannen er kjørt til legevakt for behandling. Vi er på stedet og har kontroll på personer,sjekker ut hva som var årsak til opptrinnet. — Politiet Telemark (@polititelemark) 7. februar 2017 annonse annonse