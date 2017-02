Væpnet aksjon etter at mann i veien viftet med skrutrekker

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

BEVÆPNET: Tre patruljer og en ambulanse rykket ut til Bølevegen tirsdag. (Foto: Fredrik Nordahl)

Mannen med skrutrekker forsøkte å stoppe biler i Skien. Skremte bilister ringte politiet. 07.02.2017 kl 16:12 (Oppdatert 16:21)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Det var tirsdag ettermiddag politiet fikk meldingen. En mann sto da i Bølevegen i Skien med en skrutrekker og forsøkte å stoppe biler. – Vi fikk beskjed om at en mann som virra og vifta med skrutrekker i hånda i veibanen, forteller operasjonsleder Tereje Pedersen til Varden.no. Tre patruljer rykket ut. De ble gitt lov til å bevæpne seg. – Vi har kontroll nå, sier Pedersen klokken 16. – Vi undersøker hva som har skjedd og har kontakt med folk i hus i nærområdet. Også ambulansen er på stedet. Politiet på stedet sier det dreier seg om kroppskrenkelse av en mann. Han er kjørt vekk i ambulanse. Vi er på stedet og har kontroll på personer,sjekker ut hva som var årsak til opptrinnet. — Politiet Telemark (@polititelemark) 7. februar 2017