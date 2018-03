Væpnet aksjon i boligstrøk i Skien – mann med kniv bitt av politihund annonse Politiet måtte bryte seg inn i en bolig i nordre bydel i Skien sentrum tirsdag ettermiddag etter melding om en mann med kniv. 27.03.2018 kl 18:23 (Oppdatert 18:54)

Ifølge et vitne var politiet bevæpnet, og de tok seg inn i boligen ved hjelp av en rambukk. Det skal også ha blitt brukt pepperspray i aksjonen.

Politiet bekrefter hendelsen lørdag, og forteller at de først ble varslet om at mannen i 30-årene hang ut av et vindu, og at det viste seg da politiet ankom at han hadde en kniv.

– Vi har pågrepet en mann. Han var utagerende, og viftet og truet politiet blant annet med en kniv, sier operasjonsleder Geir Kastmo i Sør-Øst politidistrikt som legger til at de ikke kjenner til mannen fra tidligere kriminelle forhold.

Tok seg inn i huset

Ifølge operasjonslederen ble aksjonen relativt raskt avsluttet.

– Jeg kan bekrefte at politiet tok seg inn i huset, men det tok litt tid før de fikk kontroll på han siden han var utagerende og hadde en kniv i hånden, sier Kastmo.

Han kan også bekrefte at det ble brukt pepperspray, men at denne ikke hadde noen virkning.

Bitt av politihund

I tillegg til væpnet politi og andre nødetater deltok også en hundepatrulje i aksjonen. En konfrontasjon mellom mannen og hunden, endte til slutt med at førstnevnte trengte medisinsk behandling.

– Mannen ble bitt ganske så hardt i armen av politihunden. Etter pågripelsen ble han derfor tatt med til sykehuset hvor han fikk sydd såret, sier Kastmo.

Mannen er innsatt i arresten og saken etterforsket.