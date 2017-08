Væpnet politi og lange bilkøer i sentrum LANGE KØER: Det var lange køer fra Landmannstorget opp mot Haugenkrysset fredag ettermiddag. (Foto: Eirik Haugen) POLITI: Flere væpnede politipatruljer er på plass for å passe på folks sikkerhet på Mersmakfestivalen. (Foto: Eirik Haugen) annonse Fredag ettermiddag gikk starten for 2017-utgaven av matfestivalen Mersmak i Skien sentrum. 25.08.2017 kl 15:14 (Oppdatert 15:34)

Martin Øyvang

I forbindelse med festivalen er de fleste av gatene i sentrum stengt for trafikk. Det skapte lange køer i Skien sentrum fredag ettermiddag.

Det er ventet titusener av besøkende til festivalen, og politiet har derfor satte inn mye mannskap for å sørge for at sikkerheten er på plass.

Væpnet politi

Fredag ettermiddag ble det blant annet observert flere væpnende politibetjenter i Skien sentrum.

– Det handler rett og slett om en generell trusselvurdering fra PST, og at vi derfor har økt sikkerheten rundt festivalen. Det gjøres vurderinger av hvert enkelt arrangement, og på Mersmak, som samler så mange mennesker, er det viktig at vi er synlige, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

– Kos dere

Han legger til at folk overhodet ikke skal frykte sikkerheten på festivalen.

– Nei, det har ikke kommet noen trusler mot festivalen og vi gjør dette kun som et sikkerhetstiltak. Folk må reise på festivalen, spise god mat og kose seg, sier Larsen.

Lange køer

Flere veier er stengt i forbindelse med festivalen, blant annet Møllebrua og Torggata. Det betyr at all trafikk sluses forbi Landmannstorget og gjennom Haugen-krysset.

Rett etter klokka 15.00 sto trafikken stille ved Landsmannstorget og Vardens journalist brukte 20 minutter fra bussene opp bakken mot Haugen-krysset.

Også over Klosterøya var det lange køer fredag ettermiddag.