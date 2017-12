Væpnet politiaksjon etter informasjon om «at noe skulle skje» på flyplassen RYKKET UT: Store politistyrker rykket fredag ettermiddag ut til Sandefjord lufthavn Torp (Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix) MED VÅPEN: Væpnet politi holdt vakt ved alle inn- og utganger på Torp flyplass fredag ettermiddag. (Foto: NTB Scanpix) annonse Alle operative politifolk i Vestfold ble satt inn, og bombegruppa fra Oslo-politiet ble sendt til Torp flyplass ved Sandefjord fredag ettermiddag. 08.12.2017 kl 16:30 (Oppdatert 21:14)

NTB

SISTE: – Politiet trapper i løpet av kvelden ned vaktholdet ved Sandefjord Lufthavn Torp, sier politistasjonssjef Brian Jacobsen, etter at politiet siden 15 tiden fredag har hatt forsterket vakthold ved flyplassen.

Politiet har fredag ettermiddag og kveld foretatt så vel taktiske som tekniske undersøkelser etter at det var kommet inn informasjon til politiet om at noe skulle skje på flyplassen.

– Det er ikke noe i det etterforskningsarbeid som er utført i løpet av dagen som kan verifisere eller forsterke den informasjon som kom til politiet, sier Jacobsen. Et vitne har vært inne til samtale fredag ettermiddag uten at politiet ønsker å utdype hva som kom fram under disse samtalene.

– Det er helt naturlig og i tråd med innarbeidet praksis at Sør-Øst politidistrikt ba om bistand fra nasjonale beredskapsressurser når det er snakk om sikkerhet ved en flyplass, sier Jacobsen.

Selv om politiaksjonen trappes ned, vil politiet likevel være synlig til stede på flyplassen i tiden som kommer.

Tilbakeholdne

Politiet er tilbakeholdne med å si hva som er årsaken til at et stort oppbud av politifolk, ambulanser og brannvesen ble satt inn på Torp flyplass ved Sandefjord fredag ettermiddag.

Alt av politifolk i Vestfold har fått beskjed om å bli på jobben inntil videre, melder Tønsbergs Blad.

– Det er mange som skulle gått fra jobb nå. Vi holder tilbake ressurser, men jeg kan ikke gå inn på noe tall. Det er ikke helt uvanlig at vi gjør det, sier kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad i politiet til avisen.

Politiet bekrefter at det er en pågående situasjon, men at flyplassen er i normal drift. De understreker også at det ikke er snakk om en konkret trussel mot flyplassen.

– Sentralt vitne i avhør

Isteden opplyser politiet at aksjonen er basert på informasjon de mottok fredag formiddag.

– Det var informasjon som har gjort det nødvendig å gjennomføre forebyggende tiltak ved lufthavnen. Politiet arbeider nå med å verifisere denne informasjonen gjennom vitneavhør, heter det i en pressemelding fra Sørøst politidistrikt.

Ved 18.30-tiden var situasjonen ved flyplassen fortsatt ikke avklart, men politistasjonssjef Brian Jacobsen forteller til Dagbladet at de har fått tak i et vitne som de håper kan komme med mer informasjon.

Dette skal være personen som ifølge vitner ble ført bort fra togstasjonen ved Torp tidligere fredag, og vedkommende er ifølge avisen sentral når det gjelder informasjonen politiet fikk som utløste vaktholdet ved flyplassen.

– Den personen ble med fra toget og er i hvert fall et vitne. Jeg vet ikke om vedkommende er pågrepet, men personen ble med politiet. Dette er et vitne vi snakker med nå, men jeg vet ennå ikke hva personen har av informasjon og har fortalt politiet, sier Jacobsen til Dagbladet.

Skarpskyttere og bombegruppe

Sikkerheten var fortsatt merkbart skjerpet ved 18.30-tiden fredag, med væpnet politi som holdt vakt ved alle inn- og utganger, ifølge TV 2. Skarpskyttere var også observert på tak rundt flyplassen tidligere på dagen.

I tillegg er bombegruppa fra Oslo-politiet utkalt og var ved 17-tiden på vei mot flyplassen, ifølge VG. Brian Jacobsen sier imidlertid til TV 2 at dette er udramatisk.

– Vi har bedt om bistand fra alle nasjonale enheter som holder til i Oslo, og de vurderer selv i hvor sterk grad de vil komme hit og være med på å øke beredskapen, sier han, og understreker at politiet har god kontroll ved flyplassen, og at det skal være trygt for flyreisende å komme dit.

Til NRK sier Jacobsen at politiet opprettholder aksjonen ved flyplassen til de får avklart den aktuelle situasjonen.

PST sier til samme kanal at de er rutinemessig orientert om situasjonen. De henviser til det lokale politiet når det gjelder spørsmål om det som skjer på Torp.