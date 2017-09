Vær forsiktig hvis du skal ut og kjøre natt til torsdag annonse Pass på hvis du skal over fjellet natt til torsdag. Det kan komme snø og være glatt. 19.09.2017 kl 17:24 (Oppdatert 17:29)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold i høyden i flere fylker.

– Fra sent tirsdag ventes vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene og andre høyereliggende veier på grunn av sludd og snø. Det er nødvendig å være skodd etter forholdene, melder Meteorologisk institutt.

- I Telemark er det fjellovergangen over Haukeli natt til torsdag som er mest utsatt. Her vil temperaturen synke ned mot null, og det kan komme nedbør ispedd noe hvitt. Man bør derfor være obs dersom man skal kjøre over fjellet på sommerdekk, sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg til Varden.

På Gaustatoppen kan det komme mer snø de neste dagene. 8. september la den første snøen seg der. Der vil temperaturen holde seg jevnt på null grader de neste dagene, og noe nedbør kan forekomme på toppen av fjellet.

OBS-varselet gjelder for fylkene Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Faren er ventet å øke fra tirsdag kveld klokka 22.00 og den ventes å være over torsdag morgen.