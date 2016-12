Vær obs på veltede trær i veien

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Uværet «Urd» har rast over store deler av Sør-Norge natt til tirsdag. Politiet og Veitrafikksentralen ber bilister være obs på trær som har blåst ut i veibanen. 27.12.2016 kl 06:29 (Oppdatert 06:54)

Vendy Berg Hegle Og NTB

Tlf: Både Sør-Øst politidistrikt og Veitrafikksentralen Sør har fått mange meldinger om trær som har blåst over veier i Telemark natt til tirsdag. – Det kan være trær i veibanen som kan komme brått på. Vis aktsomhet dersom du må ut å kjøre nå, sier operasjonsleder Aadne Røilid tidlig tirsdag morgen. Trafikkoperatør Steinar Våsjø opplyser at de rydder opp trefall fortløpende. Vinden har herjet i alle de fem fylkene veitrafikksentralen dekker. – Vær obs på at det er mye vind fremdeles, sier han. Flere mistet strømmen Flere husstander mistet strømmen som følge av uværet. I følge Skagerak Energis strømavbruddsoversikt er 849 kunder i Grenland og Vestfold rammet av strømbrudd litt før klokken syv tirsdag morgen. På det meste, litt før klokken 01.00 i natt, var over 3000 uten strøm. Stengte veier Ifølge 110-sentralen på Twitter er Kyrkjevegen i Bø stengt inntil videre på grunn av flere trær som har veltet ut i veien. Dessuten er flere veier i Telemark stengt på grunn av uværet: E134 over Haukeli

Rv 9 er stengt mellom Hovden og Haukeli

Fylkesvei 37 mellom Frøystul og Rauland Høyfjellshotell

Fylkesvei 45 ved Grytestøyl bom mellom Rotemo og Skafså

Fylkesvei 851 i Vinje Meteorologer: Urd anses som over Ekstremværet Urd er over på Vestlandet og østafjells, men flere kommer til å merke nattens vindkast, melder Meteorologisk institutt natt til tirsdag. Østafjells kan det fortsatt komme kraftige vindkast fram til tirsdag morgen. Stormsenteret passerer Sør-Norge i løpet av natten og ligger over sørøstlige deler av Sverige. Der fortsetter det videre sørøstover og svekkes gradvis.