Været er snudd opp ned: Derfor er det varmegrader på Gaustatoppen i januar VARMT: Det blir varmegrader på toppen av Gaustatoppen (1883 moh). Været er snudd opp ned: Nå er det varmegrader på Gaustatoppen (1883 moh), og kuldegrader i lavlandet. 25.01.2017 kl 12:17 (Oppdatert 12:48)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – Det kalles inversjon, som betyr motsatt. Det har vært sånn østafjells en stund, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes. Inversjon betyr at temperaturen øker med høyden, det motsatt av det som er normalt om vinteren. Det er varmere i høyfjellet enn i lavlandet. BAKVENDTLAND: Is og hålkeføre i fjellet i Telemark: – Dette kommer til å bli normalen Varmegrader på Gaustatoppen På Gaustatoppen er det torsdag meldt opptil fire varmegrader, på Rauland skisenter tre varmegarder, på Haukeli to varmegrader og på Møsvatn tre varmegrader. Også på Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen (2468 moh) kan det bli varmegrader ut på dagen torsdag. Til sammenligning skal det på Gvarv, som er mest kjent for sine varmerekorder, bli ned til ti minus. I Grenland blir det 4-5 minus, og i Oslo ned mot to minusgrader. LITE SKIFØRE: Her kan du gå på ski i helga Varmt lokk Inversjonen skyldes varmeutstråling fra bakken, som gjør at det blir kaldt i lavlandet om natta, kombinert med varme luftmasser høyere opp. – De varme luftmassene blir liggende som et lokk over de kaldere under, sier Moxnes. Når det er stille, som nå, blir det lite utskifting av luftmassene og bakvendtland-været holder seg over tid. Endrer seg til uka – Det er ikke unormalt om vinteren, men kanskje ikke så lenge som nå, sier Moxnes. I luftmassene er det nå varmegrader i luftmassene over 2-3.000 meter, og dette strekker seg også lenger ned til hytteområder over tusen meter i fjellet. – Neste uke ser det ut til å komme litt nedbør og en værtype som kan endre på dette igjen, sier Eldbjørg Moxnes