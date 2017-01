Vil du hjelpe en flyktning? Nå har du muligheten!

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

TRENGER FOLK: Linda Åsulfsen ved Menstad frivillighetssentral forteller at alle som ønsker å hjelpe til med flyktningarbeidet nå har en mulighet. (FOTO: LENA BEATHE ARNEBERG) MÅLET MED KULTURVENN Bidra til økt integrering og samvær mellom etnisk norske og innvandrere og flyktninger.

Styrke innvandrernes deltakelse i lokale fritids- og kulturarenaer.

Skape møteplasser for de som ønsker økt sosial kontakt og sosialt nettverk.

Styrke det lokale, friville organisasjonslivet. Bydelshusene rennes ned av mennesker som vil hjelpe flyktningene. Nå trengs det frivillige til et integreringsprosjekt. 22.01.2017 kl 16:43 (Oppdatert 17:14)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834 Integreringsprosjektet Kulturvenn trenger folk, og frir nå til enkeltpersoner og familier i kommunen. I løpet av 2016 tok Skien kommune imot 130 flyktninger. Nå starter arbeidet med å skape gode relasjoner og kulturopplevelser i startfasen av et nytt liv i Norge. «Hvis mange kjenner én, kjenner han mange» Har informasjonsmøte – Nå har man sjansen til å hjelpe til med integreringen. Dette kommer til å bli kjempebra, sier Linda Åsulfsen, som sammen med spesialkonsulent Katrine Daviknes, kulturformidlerne Camilla Madeleine og Per Anders Nordås Gundersen, samt kommunen og Redd Barna, står bak initiativet. Flyktet fra terror i Syria - havnet på fjellet i Telemark Torsdag blir det holdt informasjonsmøte på Lie bydelshus klokken 19 i Skien. Høy terskel for å reise alene Barnefamilier og ungdommer som kommer til Skien får tilbud om et introkort som gir dem mulighet til å delta på enkelte allmenne arrangementer, som i Ibsenhuset, Teater Ibsen, Skagerak Arena, Fritidsparken, museum og kino. Men kortene tas i liten grad i bruk, det er en høy terskel for å delta på arrangementene alene. Kommunen tror flere flyktninger og innvandrere vil ta i bruk kortene om man reiser sammen med en lokal kulturvenn- eller familie. Begge vil da få rabattert pris eller gratis inngang på arrangementene. – Et av målene er å øke integrering og samvær mellom etnisk norske og innvandrere og flyktninger, heter det i prosjektskissa til Kulturvenn-initiativet. HØY AKTIVITET PÅ BYDELSHUSENE: De har servert 13.400 lunsjer og middager siden sommeren Stadig flere frivillige har meldt sin interesse ved bydelshusene for å bidra i integreringsarbeidet. Men det har ikke vært nok konkrete oppgaver å dele ut. Nå har de muligheten til å bidra. – Vi har satt som mål å få 30 nye kulturvenner nå, fortsetter Åsulfsen.